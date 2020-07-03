نهر هان تان يصبح حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو

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وافقت منظمة اليونسكو على اختيار منطقة نهر "هان تان" التي تمثل كنزا طبيعيا للموارد الجيولوجية، كحديقة جيولوجية عالمية، لتصبح المنطقة الرابعة من نوعها في كوريا.وصرحت إدارة مقاطعة كيونغ كي أمس بأن المنظمة الدولية وافقت بشكل نهائي على ذلك في الدورة الـ209 للجنتها التنفيذية المنعقدة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس منذ يوم 29 من الشهر الماضي.وتبلغ مساحة تلك المنطقة ألفا و165.61 كيلومتر مربع، وتشمل عددا من الشلالات والبرك الطبيعية.الجدير بالذكر أن اليونسكو ظلت تختار حدائق جيولوجية عالمية من أجل حفظ الأماكن ذات القيم الجمالية والأنثروبولوجية والتاريخية والثقافية والبيئية والجيولوجية واستغلالها كموارد سياحية. واختارت 147 حديقة جيولوجية عالمية في 41 دولة بما فيها 3 حدائق في كوريا الجنوبية.يشار إلى أن الحدائق الجيولوجية العالمية يتوجب عليها إعادة الحصول على موافقة من اليونسكو مرة كل 4 سنوات، ولهذا تخطط إدارة مقاطعة كيونغ كي لتطوير مختلف البرامج التعليمية والسياحية في تلك المنطقة لترسيخ قيمتها الجيولوجية.