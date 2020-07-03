بيغون يجري مباحثات مع كبار المسؤولين الكوريين في سيول

Photo : YONHAP News

بدأ "ستيفن بيغون" نائب وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا في إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الكورية.وفي هذا السياق، عقد نائب الوزير الأمريكي اجتاماعا مع "لي دو هون" المفاوض الكوري الجنوبي الخاص للسلام في شبه الجزيرة الكورية، في الساعة العاشرة صباحا، تم خلالها مناقشة القضية النووية الكورية الشمالية، والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وسوف يستمر بيغون في إجراء المزيد من المباحثات مع المسؤولين الكوريين خلال فترة المساء، تشمل لقاءات مع عدد من المسؤولين عن الشؤون الدبلوماسية والأمنية.وكان بيغون قد التقى بوزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونائب الوزير "جو سيه يونغ" صباح اليوم أيضا.وخلال أعمال الحوار الاستراتيجي الذين عقد بين "بيغون" و"جو"، اتفق الجانبان على بذل جهود للتوصل إلى نتيجة مقبولة في أسرع وقت ممكن فيما يتعلق بالمفاوضات حول تقاسم تكاليف الدفاع بين البلدين، والتي مازالت تعاني من الجمود. كما قررا الاستمرار في التشاور حول مسألة حضور كوريا الجنوبية قمة الدول السبع، وخطة توسيع القمة لتصبح قمة الدول الإحدى عشرة أو الإثنتي عشرة.