بدء سباق انتخابات زعامة الحزب الحاكم

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بدأ سباق انتخابات زعيم للحزب الديمقراطي الحاكم، التي من المقرر إجراؤها يوم 29 من شهر أغسطس القادم.وأعلن النائب "لي ناك يون" الذي يحتل المركز الأول من حيث درجة الأفضلية للرئاسة القادمة للحزب أمس عن ترشحه، وقال إنه يستهدف التغلب على الصعوبات الوطنية، كما أكد على أنه لن يتجنب أي صعوبات. واقترح "لي" تكوين اجتماع مشترك لمعيشة الشعب وآخر للسلام من أجل التوصل إلى اتفاق بين العسكرين الحاكم والمعارض.ومن جانبه، زار النائب السابق "كيم بو غيوم" منطقة "هونام" التي تمثل القاعدة الإقليمية للنائب "لي"، قبل أن يعلن عن ترشحه رسميا.وقد أعلن كل من النائب "هونغ يونغ بيو" والنائب "أو وان شيك" والنائب "سونغ يونغ كيل"، عن عدم الترشح في انتخابات رئاسة الحزب، مما حول سباق الانتخابات إلى منافسة ثنائية بين "لي" و"كيم" فقط.وحول حقيقة أن مدة زعامة الحزب لن تتجاوز 7 أشهر فقط في حالة خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة في شهر مارس من العام القادم، ألمح النائب "لي ناك يون" إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل غير مباشر، بينما أعرب النائب السابق "كيم بو غيوم" عن نيته إتمام عامين في منصب رئاسة الحزب إذا انتخب زعيما للحزب.ومن المتوقع أن يكون الأنصار المؤيدين للرئيس الحالي "مون جيه إين" الذين يمثلون أغلبية في الحزب الحاكم، عنصرا رئيسيا في الانتخابات القادمة.