ترامب يؤكد أنه منفتح على عقد قمة ثالثة مع كيم جونغ-أون

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء إنه منفتح على فكرة عقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون".وفي مقابلة إذاعية، قال "ترامب" إنه يدرك أن الكوريين الشماليين يريدون الاجتماع، وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم بذلك بالتأكيد، ردًّا على سؤال عمَّا إذا كان يتوقع عقد قمة ثالثة.وأضاف "ترامب" أنه يعتقد أن الولايات المتحدة كانت ستدخل في حرب كبرى مع كوريا الشمالية إذا فازت "هيلاري كلنتون" في الانتخابات الرئاسية السابقة.وقال الرئيس الأمريكي إن الجميع اعتقدوا أنه سيبدأ الحروب، لكنه أشار إلى أنه سحب القوات بدلًا من ذلك، وسحب الجنود الأمريكيين من الصراعات في الشرق الأوسط.وعندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان سيعقد قمة أخرى مع "كيم"، قال "ترامب" إنه يعقد تلك القمة إذا كانت مفيدة. ثم قال إنها ستكون مفيدة على الأرجح، مؤكدًا علاقته الجيدة مع "كيم".