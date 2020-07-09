الولايات المتحدة تتجاوز 3 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا

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قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" أمس الأربعاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة تجاوز 3 ملايين.وقال "بنس" الذي يرأس فرقة العمل المعنية بالتعامل مع الفيروس في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن الدولة قامت حتى الآن باختبار أكثر من 39 مليون أمريكي.وقال إنه من بين هؤلاء، فإن أكثر من 3 ملايين شخص ثبتت إصابتهم، وتعافى أكثر من 1.3 مليون آخرين.وقد أكدت جامعة "جونز هوبكنز" أن الحالات المؤكدة تجاوزت ثلاثة ملايين حالة صباح أمس الأربعاء، مع وفاة أكثر من 130 ألفًا، وهي النسبة الأعلى في العالم.ويأتي هذا الارتفاع غير المسبوق بعد أقل من ستة أشهر من الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة في واشنطن في 20 يناير.كما حطمت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًّا آخر يوم الثلاثاء، حيث أبلغت عن أكثر من 60 ألف إصابة جديدة.