محادثات بين وزيرة الخارجية الكورية ونظيرها القطري

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تحدث كبار الدبلوماسيين من كوريا الجنوبية وقطر عبر الهاتف أمس الأربعاء، لمناقشة الاستجابة لوباء كورونا وسبل توسيع التبادل بين رجال الأعمال.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" وجهت الشكر في المحادثات إلى الحكومة القطرية، على السماح بدخول رجال الأعمال الكوريين وتقديم المساعدة في إعادة المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى البلاد.ودعت "كانغ" إلى استمرار اهتمام الدولة الشرق أوسطية ودعمها في يتعلق بالصفقة التي وُقِّعت الشهر الماضي بين شركة النفط الحكومية القطرية وشركات بناء السفن الكورية الجنوبية، بشأن حجز السعة الإنشائية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال.وردًّا على ذلك، قال وزير الخارجية القطري ونائب رئيس الوزراء "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" إنه بإمكان الجانبين استئناف تبادل الأفراد بمجرد أن يتباطأ عدد حالات الإصابات بالفيروس في بلاده.وأضاف أن صفقة الغاز الطبيعي المسال تعد نتاجًا رمزيًّا للتعاون الثنائي في المنطقة.كما اتفق المسؤولان على مواصلة التعاون بين البلدين، وكذلك التعاون متعدد الأطراف في مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي في الأمم المتحدة، للتغلب على أزمة فيروس كورونا.