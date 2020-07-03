وزير الخارجية الإماراتي يزور كوريا اليوم

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وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان " إلى كوريا اليوم في زيارة تستهدف مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إن زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى كوريا تأتي بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.ومن المقرر أن يتلقي الوزير الإماراتي بعدد من كبار المسؤولين الكوريين خلال زيارته من أجل مناقشة القضايا الراهنة وسبل تعزيز الصداقة وعلاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.ومن المتوقع أن تشمل قضايا المناقشة سبل مكافحة جائحة كورونا، والتعاون في مجال توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وغيرها.الجدير بالذكر أن هذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإماراتي إلى دولة أخرى منذ تفشي جائحة كورونا.وجاءت هذه الزيارة بعد زيارة مساعد وزيرة الخارجية الكورية "كيم كون" إلى الإمارات يوم الثالث عشر إلى الخامس عشر من الشهر الماضي.وكانت الحكومة الإماراتية قد وضعت العلم الكوري على مبنى شركة أبوظبي للنفط وأنتجت فيديو يعزف فيه فنانون إماراتيون الأغنية الكورية التقليدية "آريرانغ" ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين.