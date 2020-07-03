تقرير أمريكي يقول إن كوريا الشمالية تطور رؤوسا حربية نووية

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قالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنها حصلت أمس على صور التقطتها شركة "بلانيت لابس" للأقمار الصناعية لبعض المناطق في كوريا الشمالية، والتي يتضح فيها أن كوريا الشمالية تقوم حاليا بتطوير رؤوس حربية نووية في محطة موجودة في منطقة "وان لوري" بمدينة بيونغ يانغ.يذكر أن هذه المنطقة لم يتم الإبلاغ عن وجود منشآت نووية فيها.وأظهرت الصور أن المحطة تشمل مرافق للمراقبة ومبان سكنية شاهقة ونصب تذكاري لزيارة كبار المسؤولين ومنشآت تحت الأرض وغيرها.وقام "جيفري لويس" الباحث في معهد "ميدلبيري" للدراسات الدولية بتحليل هذه الصور، حيث أوضح أنها تتضمن شاحنات وسيارات محملة بحاويات، وأنها تدل على أن المحطة تعمل بنشاط كبير. كما أشار إلى أن كوريا الشمالية لم توقف تشغيل هذه المحطة خلال انعقاد المفاوضات النووية، وأنها لا تزال تعمل حتى الآن.وأضاف أنه ظل يراقب تلك المنطقة منذ فترة طويلة، واستنتج أنها ضمن البرنامج النووي الكوري الشمالي، مؤكدا على أنه لا شك لديه في استمرار كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات، وهو ما أدى إلى زيادة التهديدات الكورية الشمالية زيادة كبيرة.ووصف "سي إن إن" ادعاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في عام 2018 بعدم وجود تهديدات نووية كورية شمالية، بأنه قد أصبح بلا أساس بعد الكشف عن تلك المنشآت النووية الكورية الشمالية للمرة الأولى.