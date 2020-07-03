بيغون وصو هون يتفقان على بذل جهود لاستئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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اتفق نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" ومدير مكتب الأمن القومي التابع لمكتب الرئاسة الكورية "صو هون" على بذل جهود لاستئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، اعتمادا على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها نائب الوزير الأمريكي في مكتب الرئاسة بعد ظهر اليوم مع مدير مكتب الأمن القومي "صو هون" واستغرقت حوالي ساعة وعشر دقائق، حيث تبادل الجانبان تقييماتهما لتحركات كوريا الشمالية، وناقشا سبل المضي قدما في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وصرح مكتب الرئاسة في سيول بأن "صو" أكد خلال المباحثات على أهمية التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي الثابت واقترح إجراء تواصل وثيق بين الطرفين باستمرار بينما أكد بيغون على إرادة الحكومة الأمريكية القوية تجاه تعزيز التحالف بين البلدين.كما أعرب "صو" عن تقديره لتكريس نائب الوزير الأمريكي جهوده لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية وطلب منه مواصلة جهوده المعنية، وفي المقابل أكد بيغون على أهمية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وتعهد بالحفاظ على نظام للتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية.كما ناقش الطرفان بعض القضايا الراهنة بين البلدين والأوضاع الدولية، واتفقا على إنهاء المفاوضات حول تكاليف الدفاع المشترك بسرعة.