العثور على عمدة سيول ميتا بعد ساعات من البحث عنه

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عثرت الشرطة على عمدة سيول "بارك وون سون" ميتا، بعد ساعات من الإبلاغ عن اختفائه.وقالت الشرطة اليوم الجمعة إنه تم العثور على جثة "بارك" في منتصف الليل بالقرب من بوابة "سوك جونغ" في جبل "بوكاك" في شمال سيول، حيث شوهد آخر مرة على قيد الحياة، ويُعتقد أنه قد انتحر.وبدأت الشرطة عمليات البحث منذ أن أبلغت ابنته عن اختفائه في الساعة 5:17 من مساء أمس الخميس، حيث قالت إنه ذكر كلمات تبدو وكأنها وداع، قبل أن يغادر المنزل ولم يمكن الاتصال به بعد ذلك.وقد تم حشد ما يقرب من 770 من رجال الشرطة وست طائرات دون طيار مزودة بكاميرات تصوير حراري وتسعة كلاب بوليسية. وقد شوهد العمدة البالغ من العمر 64 عاما وهو يغادر مقر إقامته مرتديا زيّا داكن اللون.ويقال إن موظفة سابقة في مدينة سيول قدمت شكوى إلى الشرطة يوم الأربعاء الماضي تتهمه فيها بالتحرش الجنسي، وما زالت الشرطة تحقق في السبب الدقيق لوفاته.وقد اعتبر عمدة سيول لثلاث فترات أحد المنافسين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2022. وقد عمل لفترة طويلة كمحامٍ لحقوق الإنسان، كما ترأس إحدى المجموعات المدنية، قبل توليه منصب عمدة العاصمة الكورية الجنوبية بالفوز في الانتخابات التكميلية في عام 2011.