الحكومة الكورية تجري تعديلات على الإجراءات العقارية الجديدة قبل الإعلان عنها

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تخطط الحكومة والحزب الحاكم والمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية لإجراء تعديلات أخيرة اليوم الجمعة، قبل الإعلان عما يُعتقد أنه إجراءات مشددة إلى حد كبير لتهدئة ارتفاع أسعار المنازل.ووفقا لرئيس لجنة السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم "جو جونغ شيك" أمس الخميس، اتخذ المعسكر الحاكم القرار في اجتماع طارئ مشترك في وقت سابق من يوم أمس.وقال "جو" إن الإجراءات المرتقبة سيتم تعديلها مرة أخيرة صباح اليوم الجمعة، ثم يتبعها اجتماع وزاري للوزارات المعنية بالاقتصاد، قبل أن يتم الإعلان عن الإجراءات بشكل مشترك بين الوكالات الحكومية ذات الصلة.وأوضح أن الإجراءات الجديدة سترفع بالتأكيد معدلات الضريبة الشاملة على مُلّاك المنازل المتعددة، لكنه لم يوضح التفاصيل.