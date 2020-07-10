مجلس الأمن القومي الكوري يؤكد أهمية التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة

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عقد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أمس الخميس اجتماعا لمجلس الأمن القومي، لمناقشة القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.وفي اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي برئاسة المدير الجديد للمجلس "صو هون"، قيَّم المشاركون سلسلة المحادثات رفيعة المستوى التي عقدها نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" في زيارته إلى كوريا الجنوبية.واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تعاون البلدين الحليفين بشكل وثيق، حتى يتمكنا من متابعة عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، والاستجابة للقضايا الإقليمية والعالمية.وفي وقت سابق من أمس الخميس، اجتمع "صو" مع "بيغون" في المكتب الرئاسي، حيث دعاه "صو" إلى مواصلة الجهود لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وفي المقابل، شدد "بيغون"، وهو المسؤول الأمريكي عن الشؤون الكورية الشمالية، على أهمية استئناف الحوار مع بيونغ يانغ، وتعهد بالحفاظ على التنسيق الوثيق مع كوريا الجنوبية.كما ناقش المشاركون في الاجتماع القضايا العالقة بين كوريا الجنوبية واليابان، وتعامل سيول مع هذه القضايا.