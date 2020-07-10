غرامات فادحة على غير الملتزمين بارتداء الكمامات في شاطئ هيه أون ديه

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سيتم تطبيق غرامات فادحة تصل إلى 3 ملايين وون على المصطافين والمقيمين الذين يتجولون حول شاطئ "هيه أون ديه" دون ارتداء كمامة واقية للوجه.وأعلنت رئاسة حيّ "هيه أون ديه" في مدينة "بوسان" أمس الخميس عن قرار يجعل ارتداء الكمامات إلزاميّا في تلك الوجهة الصيفية الشهيرة، نظرا لتفشي وباء كورونا.وتستند حكومة المقاطعة إلى القيود الجديدة للمادة 49 من قانون مكافحة الأمراض المعدية، التي تسمح للسلطات المحلية باتخاذ "تدابير إضافية"، للحفاظ على النظافة في المرافق العامة.وسيتم تطبيق الإجراءات في الشاطئ وأجزاء من الطرق الساحلية القريبة، ويمكن أيضا إضافة بعض المناطق الأخرى المجاورة.وجاء تحرك سلطات المقاطعة بعد أن أثار بعض الأجانب، ومن بينهم بعض الأفراد العسكريين الأمريكيين، غضب العديد من السكان المحليين، من خلال تفجير ألعاب نارية ورفض ارتداء كمامات في الشاطئ وما حوله الأسبوع الماضي.