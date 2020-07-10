أحزاب المعارضة تعرب عن تعازيها في وفاة عمدة سيول

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أعربت أحزاب المعارضة عن تعازيها في وفاة عمدة سيول "بارك وون سون".وقد تم العثور على "بارك" ميتا في جبل "بوكاك" في سيول في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد ساعات من الإبلاغ عن اختفائه.وقال حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي في بيان قصير إنه يدعو لـ"بارك" أن يرقد في سلام، بينما وأعرب المتحدث باسم الحزب "تشيه هيونغ دو" عن الشعور بحزن شديد إزاء تلك الأخبار الصادمة.وأرسل زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "جو هو يونغ" رسالة نصية إلى نواب الحزب مساء الخميس، منبها إياهم بتوخي الحذر في التعليقات والأقوال، لأن الوضع خطير من نواحٍ عديدة.وقال حزب العدالة المعارض الصغير إنه من المحزن التفكير في وفاة بارك الذي عاش حياته من أجل الديمقراطية في البلاد، وكناشط مدني ومسؤول رسمي.ولم يصرح الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي ينتمي إليه "بارك"، بأي بيان رسمي حتى الآن، لكنه ألغى اجتماع السياسات مع الحكومة الذي كان مقررا له صباح اليوم الجمعة.كما ألغى كل من "لي ناك يون" و"كيم بو كيوم"، وهما أكبر متنافسين على رئاسة الحزب، جميع جداول أعمالهما.