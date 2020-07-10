انطلاق المفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا وكمبوديا

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انطلقت المفاوضات الخاصة بتوفيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وكمبوديا.وأعلنت وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" ونظيرها الكمبودي "بان سورا ساك" عن انطلاق المفاوضات في الاجتماع الذي عقد أمس الخميس عبر الفيديو.وكانت كوريا الجنوبية وكمبوديا قد اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة في القمة الكورية الكمبودية التي عقدت في شهر مارس من العام الماضي.وقالت الوزيرة "يو" إن الحكومة الكورية ترحب بانطلاق المفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع كمبوديا التي أصبحت لديها طاقة كامنة لتكون مركزا للإنتاج والتجارة في منظمة "آسيان".وأضافت أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين سوف تساعد على زيادة القوة التنافسية للشركات الكورية، كما ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي.ومن المتوقع أن تعقد أولى جلسات تلك المفاوضات في غضون هذا الشهر.