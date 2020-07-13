زيادة عدد الرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية والصين

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اتفقت كوريا الجنوبية والصين على زيادة عدد الرحلات الجوية بينهما هذا الشهر.وصرحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد بأن سيول وبكين اتفقتا على زيادة عدد الرحلات بين البلدين من عشر رحلات أسبوعية إلى 20 رحلة.وفي الوقت الحالي، تنفذ عشر شركات طيران كورية جنوبية وصينية رحلة واحدة أسبوعيا على التوالي لكل منها، وفقا لتدابير سلطات الطيران الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.وتنظم شركات الطيران الكورية حاليا رحلاتها على ثلاث طرق جوية فقط، من إنتشون إلى كل من "شين يانغ" و"تشانغ تشون" و"وي هاي".وقالت الوزارة إن الخطوط الجوية الكورية ستستأنف هذا الشهر خدماتها على الخطوط المتجهة إلى "نان جينغ" و"كوانغ تشو" و"شيان" و"شنتشن".وأضافت أن كوريا الجنوبية تجري محادثات مع الصين لاستئناف الرحلات الجوية على ثلاثة مسارات إضافية.