عقد جنازة عمدة سيول على الإنترنت

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تم عقد مراسم جنازة عمدة سيول الراحل "بارك وون سون" عبر الإنترنت صباح اليوم الاثنين بسبب تفشي فيروس كورونا.وأوضح النائب البرلماني "بارك هونغ كون" عن الحزب الديمقراطى الحاكم، والذى شارك فى رئاسة لجنة إعداد الجنازة، أمس الأحد، أن الجنازة ستتم على الانترنت تماشيا مع جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.ويذكر أن جثمان "بارك" كان موجودا في مستشفى جامعة سيول الوطنية في وسط سيول، ثم تم نقله إلى مقر البلدية في حوالي الساعة 8 صباحا، وتم بث الجنازة في الساعة 8:30 صباحا من مقر البلدية عبر الإنترنت مباشرة على قنوات يوتيوب الخاصة بحكومة المدينة ومحطتها الإذاعية "تي بي إس" لمدة 40 دقيقة.وقد اقتصر عدد الحضور على حوالي 100 شخص، بمن في ذلك أفراد عائلته وكبار المسؤولين في المدينة وممثلون عن الحزب الحاكم والجماعات المدنية.وبعد الجنازة، تم نقل جثمان "بارك" إلى الحديقة التذكارية في سيول لإحراقه ودفن رماده هناك.