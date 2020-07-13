أمطار موسمية غزيرة على كوريا الجنوبية اليوم الاثنين

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار موسمية غزيرة طوال اليوم الاثنين، مع إصدار نصائح بشأن الأمطار الغزيرة على بعض المناطق في البلاد.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أكثر من 150 ملليمترا من الأمطار على الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" والمناطق الساحلية في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، حتى يوم الغد الثلاثاء.ومن المتوقع أن تسقط أمطار بمعدل يتراوح بين حوالي 50 إلى 100 ملليمتر على المناطق الساحلية في مقاطعة جنوب "جولا" والمناطق الجنوبية وجبل "جيري"، وما بين 30 إلى 80 ملليمترا على مقاطعات "كيونغ كي" و"تشونغ تشُنغ" وجزيرة "جيجو" وجزيرة "دوكدو". ومن المتوقع أن تتلقى سيول والأجزاء الشمالية من مقاطعة كيونغ كي وخمس جزر في المنطقة الحدودية الغربية من 10 إلى 50 ملليمترا. وعلى وجه الخصوص، توقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة بمعدل يتراوح بين 30 إلى 50 ملليمترا في الساعة على المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو والأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان. وحذرت الهيئة من هبوب رياح قوية بسرعة عشرة أمتار في الثانية على معظم المناطق الساحلية حتى يوم الغد الثلاثاء. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بعد ظهر اليوم الاثنين بين حوالي 19 و26 درجة مئوية.