كوريا تطلب من القادمين من الدول عالية المخاطر تقديم شهادة اختبار فيروس كورونا

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستطلب كوريا الجنوبية من الأجانب القادمين من الدول عالية المخاطر تقديم شهادة تثبت أنهم اجتازوا اختبار فيروس كورونا.وأوضحت مصادر حكومية أن البلدان عالية المخاطر الخاضعة لهذا الإجراء الجديد هي: بنغلاديش وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان.ووفقا للسلطات الصحية الكورية اليوم الاثنين، ستطلب الحكومة من القادمين الأجانب من هذه البلدان تقديم شهادات صادرة في غضون 48 ساعة تثبت أنهم سلبيون للفيروس من خلال اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل.ويجب أن تكون تلك الشهادات قد صدرت من مؤسسات طبية ومراكز اختبار اختارتها البعثات الدبلوماسية الكورية الجنوبية في تلك الدول.وسوف يخضع أولئك الذين يقدمون تلك الشهادات أيضا لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين في مرافق معينة، كما يجب أن يخضعوا للاختبار مجددا في غضون ثلاثة أيام بعد وصولهم.ويأتي الإجراء المشدد وسط الارتفاع المضطرد في عدد حالات الإصابة بالفيروس بين القادمين من الخارج.