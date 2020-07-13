سون هنغ مين يسجل هدفا لأول مرة منذ خمسة أشهر

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هنغ مين" لاعب نادي "توتنهام هوتسبر" في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، هدفا للمرة الأولى منذ حوالي خمسة أشهر.جاء ذلك في مباراة فريقه ضد "آرسنال" أمس الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبر" في لندن، حيث سجل "سون" هدف التعادل في الشوط الأول بعدما كان فريقه مهزوما بهدف مقابل لا شيء. كما ساعد "سون" في تسجيل هدف الفوز لفريقه.ومع هذا الأداء الجيد أمس الأحد، حقق "سون" عشرة أهداف و10 تمريرات حاسمة في هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى.ويعد الهدف الأخير أيضا هو السابع عشر في جميع المسابقات في موسم 2019-2020.ولم يسجل "سون" في المباريات الخمس السابقة منذ أن تم استئناف مباريات الدوري هناك بسبب جائحة كورونا.وبعد المباراة، أطلق المشجعون لقب "ملك المباراة" على اللاعب "سون".