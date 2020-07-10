إصابة عامل كوري جنوبي في العراق بفيروس كورونا

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صرحت السفارة الكورية لدى العراق أمس الأحد بأن مواطنا كوريا يعمل في موقع بناء لمصفاة نفط في مدينة كربلاء العراقية قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا يوم السبت الماضي.وقالت السفارة إن المواطن الكوري المصاب تم نقله إلى مستشفى الحسين في كربلاء للعلاج، وأن حالته الصحية مستقرة.وأضافت أنه يوجد حاليا في العراق مواطن كوري واحد مصاب بفيروس كورونا .الجدير بالذكر أن الكنسورتيوم المكون من أربع شركات كورية، وهي"هيون ديه للإنشاءات"، و"جي إس للإنشاءات"، و"إس كي للإنشاءات"، و"هيون ديه للهندسة"، تقوم ببناء مصفاة للنفط في مدينة كربلاء.وقامت السفارة الكورية لدى العراق اليوم الاثنين بإعادة أكثر من 100 مواطن كوري إلى البلاد باستخدام طائرة مستأجرة.وكان اثنان من المواطنين الكوريين المقيمين في العراق قد توفيا في شهر يونيو الماضي نتيجة لإصابتهما بفيروس كورونا.