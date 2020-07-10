20 % انخفاضا في معدل استخدام وسائل النقل العام بسبب كورونا

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تبين أن ظاهرة تجنب استخدام وسائل النقل العام في كوريا مستمرة، رغم عودة حركة المرور إلى طبيعتها، بعدما تعرضت لانخفاض كبير بسبب تفشي فيروس كورونا.وطبقا لنتاج تحليلات أجراها معهد "سام سونغ" لأبحاث السلامة المرورية، على حجم حركة المرور في 135 موقعا في مدينة سيول، بلغ المعدل اليومي لحجم حركة المرور في شهر مايو الماضي 9 ملايين و650 ألف وحدة، أي 97.5% من حجمها في شهر ديسمبر من العام الماضي قبل تفشي فيروس كورونا.وأشارت نتائج التحليلات إلى أن حجم حركة المرور وعدد الحوادث المرورية في أيام العطلة الأسبوعية في مايو شهد زيادة كبيرة مقارنة بشهر مارس الماضي الذي بلغت فيه حملة التباعد الاجتماعي ذروتها.أما المتوسط اليومي لعدد مرات استخدام وسائل النقل العام في شهر مايو الماضي فبقي دون تغيير كبير عند مستوى 9 ملايين و900 ألف مرة ، بعد أن كان 13 مليونا في شهر ديسمبر من العام الماضي.