سيول وواشنطن تناقشان تعزيز الحجر الصحي للجنود القادمين من الولايات المتحدة

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ناقشت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة سبل تعزيز طرق اختبار الأفراد العسكريين الأمريكيين لفيروس كورونا قبل مغادرتهم بلادهم متوجهين إلى كوريا.يأتي ذلك وسط زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس بين القادمين من الخارج والتي شملت أعضاء في القوات الكورية الأمريكية، حيث تم الإعلان أمس الاثنين عن أن تسعة أشخاص وصلوا إلى مطار إنتشون الدولي على أربع طائرات خاصة منفصلة منذ يوم الأربعاء الماضي وتم التأكد من إصابتهم بالمرض، كما أظهر جنديان أمريكيان آخران نتائج إيجابية للفيروس يوم الثلاثاء الماضي عند وصولهما إلى قاعدة أوسان الجوية على متن رحلة مستأجرة من قبل الحكومة الأمريكية.وقال الجيش الأمريكي إن المصابين تم إرسالهم إلى مرافق الحجر الصحي في "كامب همفريز" وقاعدة أوسان الجوية.ويذكر أن القوات الكورية الأمريكية ظلت تجري اختبارات وتنفذ إجراءات الحجر الصحي على أولئك الذين تثبت إصابتهم عند وصولهم، بالتنسيق مع حكومة كوريا الجنوبية. ومع ذلك، يبدو أنه يتم فحص الجنود الأمريكيين فقط بحثا عن أعراض بسيطة، مثل الحمى الشديدة، قبل المغادرة إلى كوريا الجنوبية. وبموجب الخطة الجديدة، قد يتم وضع الجنود الأمريكيين تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مكان منعزل قبل إرسالهم إلى كوريا الجنوبية.