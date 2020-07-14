فشل الأحزاب السياسية مجددا في الاتفاق على جداول الجلسات البرلمانية الإضافية

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فشلت الأحزاب السياسية الكورية في تحقيق اختراقة في المفاوضات بشأن انعقاد جلسة برلمانية إضافية هذا الشهر، حيث اختلفت حول عدة قضايا مثيرة للجدل.وقد التقى نواب قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المستقبل الموحد المعارض الرئيسي، أمس الاثنين، حيث ناقشوا الجداول الزمنية المتعلقة بحفل الافتتاح الرسمي الذي طال انتظاره للدورة البرلمانية الحادية والعشرين، والخطب التي سيلقيها قادة التكتلات البرلمانية وجلسات الاستجواب.وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم يونغ جين" للصحفيين إن الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات، بينما قال نظيره من حزب المستقبل الموحد "كيم سونغ وون" إن هناك بعض "التقدم" الذي لم يصل إلى إبرام اتفاق.وقد عاد الحزب المعارض إلى البرلمان في أوائل هذا الشهر بعد إنهاء مقاطعته احتجاجا على هيمنة الحزب الديمقراطي على اللجان البرلمانية الرئيسية، لكنه ظل يواصل المطالبة بإجراء تفتيش برلماني على سياسات الحكومة ذات الصلة بكوريا الشمالية وبعض القضايا الأخرى. كما ظل يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في التواطؤ المزعوم بين إحدى وسائل الإعلام ومساعد مقرب من النائب العام "يون صوك يول".