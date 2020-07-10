المحكمة العليا تحدد المصير السياسي لحاكم مقاطعة كيونغ كي هذا الأسبوع

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من المقرر أن تعلن المحكمة العليا عن قرار خلال هذا الأسبوع، قد يؤدي إلى إنهاء الحياة السياسية والطموح الرئاسي لـ"لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي".وقالت المحكمة العليا أمس الاثنين إن قضية الحاكم ستحصل على حكم نهائي يوم الخميس.ويواجه "لي"، وهو محامٍ يبلغ من العمر 55 عاما وتحول إلى المجال السياسي، العديد من الاتهامات الإجرامية، بما في ذلك الكذب بشأن ادعاء أنه شجع أحد معارفه على تزييف نفسه من خلال التظاهر بأنه مدعٍ عام، وأنه نشر معلومات كاذبة كعمدة لمدينة "صونغ نام" في مقاطعة "كيونغ كي". وتتضمن الاتهامات حول المعلومات الكاذبة ادعاءً بأنه استخدم منصبه الرسمي لإدخال شقيقه الأكبر من مستشفى للأمراض العقلية في أبريل 2012، وهي تهمة أنكرها في برنامج تلفزيوني قبل الانتخابات المحلية في عام 2018.وقد رفضت المحكمة الأدنى جميع التهم الموجهة إليه، لكن محكمة الاستئناف أدانته بتهمة المعلومات الكاذبة وأمرته بدفع غرامة قدرها ثلاثة ملايين وون. وإذا أيدت المحكمة العليا هذا الحكم، فقد يفقد "لي" ولايته، لأن تعيين موظف عمومي منتخب يصبح باطلا إذا تم تغريمه مليون وون أو أكثر بسبب انتهاكات قانونية معينة. وقد تم اعتبار "لي" من بين المرشحين الليبراليين الأقوياء لخلافة الرئيس "مون جيه إين" في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.