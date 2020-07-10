تعيين الحد الأدنى للأجور للعام القادم عند 8,720 وون بارتفاع 1,5%

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تم تعيين الحد الأدنى للأجور في كوريا خلال العام القادم بـ8 آلاف و720 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 1,5% مقارنة بالعام الجاري.وقد اتخذت هذا القرار لجنة الحد الأدنى للأجور، وهي الهيئة المعنية بتحديد معدل الأجور، والتي تتألف من ممثلين عن كل من أصحاب العمل والعمال والحكومة، بعدد تسعة لكل منهم، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.ونظرا لفشل أصحاب العمل والعمال في طرح مقترحات موحدة، اقترح ممثلون عن الحكومة زيادة بنسبة 1,5%، وتم تمرير الاقتراح بأغلبية تسعة مقابل سبعة. وقد حضر التصويت سبعة أعضاء من أصحاب العمل وتسعة من عامة الجمهور، بينما لم يحضر جميع الممثلين التسعة عن العمال.ومع الارتفاع بمقدار 130 وونا مقارنة بالحد الأدنى للأجور هذا العام، سيكسب عامل الحد الأدنى للأجور بدوام كامل مليونا و822 ألفا و480 وون شهريا في العام القادم. ويعتبر الارتفاع بنسبة 1,5% هو الأقل منذ تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور في عام 1988. وكان ثاني أصغر ارتفاع بنسبة 2,7% في عام 1998 في أثناء الأزمة المالية. وبذلك، سيتوجب على اللجنة تقديم قرار الحد الأدنى الجديد للأجور إلى وزير العمل، الذي يجب عليه أن يصدق عليه علنا حتى يوم 5 أغسطس، ثم يبدأ العمل به في 1 يناير من العام القادم.