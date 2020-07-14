13 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 13 مليونا، حتى يوم أمس الاثنين، بزيادة قدرها مليون حالة خلال خمسة أيام فقط.وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن المرض ينتشر بمعدل أسرع في منطقة أمريكا اللاتينية، وأن الولايات المتحدة لاتزال تشهد زيادات كبيرة.وأشار التقرير إلى أن أول حالة تم الإبلاغ عنها في الصين كانت في أوائل يناير الماضي، وقد استغرق الأمر ثلاثة أشهر ليصل عدد الإصابات على مستوى العالم إلى مليون، لكنه استغرق خمسة أيام فقط ليصل إلى 13 مليون حالة، بعدما كان 12 مليون حالة مسجلة في يوم 8 يوليو.وقال التقرير إن هناك أكثر من 568 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس حتى الآن، وقد شهدت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم ونصف عدد الوفيات.