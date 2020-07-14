الشرطة تقول إنها أبلغت مكتب الرئاسة عن الشكوى ضد عمدة سيول

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تم التأكيد على أن الشرطة أبلغت المكتب الرئاسي بأنه تم تقديم شكوى التحرش الجنسي ضد عمدة سيول الراحل "بارك وون سون" قبل وقت قصير من انتحاره.وأوضح مسؤول في هيئة الشرطة الوطنية الكورية أمس الاثنين، أن المنظمات الإدارية مطالبة بإبلاغ أمانة الرئاسة عن القضايا المهمة، وأن الشرطة أخطرت المكتب الرئاسي بعد تلقي الشكوى يوم الأربعاء الماضي.وقد قدمت امرأة تلك الشكوى إلى هيئة الشرطة في منطقة سيول في الساعة 4:30 من مساء الأربعاء. وبعد وقت قصير من تقديم الشكوى، أبلغت وكالة شرطة العاصمة سيول وكالة الشرطة الوطنية الكورية، التي أبلغت بدورها المكتب الرئاسي مساء الأربعاء، ومن غير المعروف متى علم العمدة الراحل بتلك الشكوى.وقد ألغى "بارك" مواعيده صباح الخميس وعُثر عليه ميتا في وقت مبكر من يوم الجمعة. ونفت الشرطة التكهنات بأنها أبلغت مدينة سيول أو العمدة الراحل بالشكوى. كما رفض المكتب الرئاسي بعض التقارير الإعلامية التي قالت إن المكتب الرئاسي أخطر "بارك" بالشكوى في وقت مبكر من يوم الخميس، ووصف تلك التقارير بأنها "لا أساس لها".