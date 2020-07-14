كبار القادة العسكريين من كوريا والولايات المتحدة يشيدون بأحد أبطال الحرب

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زار عدد من كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة النصب التذكاري لبطل الحرب الأهلية الكورية الراحل "بيك سون يوب"، أمس الاثنين.وقام رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "بارك هان كيم" بزيارة للنصب التذكاري الذي أقيم في مركز "آسان" الطبي في شرق سيول، وبصحبته قائد القوات الأمريكية الكورية "روبرت أبرامز"، حيث وضع كل من القائديْن زهورا أمام النصب التذكاري الخاص بـ"بيك" وترحما عليه.وفي رسالة سجل الزوار، كتب "أبرامز" قائلا إنه يقدم تعازيه العميقة لأسرة الجنرال "بيك" نيابة عن القوات الأمريكية الكورية وقيادة قوات الأمم المتحدة. كما صرح "بارك" للصحفيين بأن الجيش سيواصل التحلي بروح "بيك" العسكرية الصارمة وتفانيه في خدمة البلاد.ومن ناحية أخرى، أشادت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا"، والأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون"، وشخصيات أخرى من الأوساط السياسية والتجارية بالجنرال الراحل "بيك".