جمهورية التشيك ترفع حظر الدخول عن القادمين من كوريا الجنوبية

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قررت جمهورية التشيك رفع قيود السفر عن مواطني كوريا الجنوبية، أمس الاثنين.وبحسب تصريحات صادرة عن سفارة كوريا الجنوبية في "براغ" اليوم الثلاثاء، رفعت الدولة التي تقع في وسط أوربا، حظر دخول مواطني ست دول خارج الاتحاد الأوربي، من بينها كوريا الجنوبية.وسوف تمكن هذه الخطوة مواطني كوريا الجنوبية من البقاء في جمهورية التشيك لمدة ثلاثة أشهر بدون تأشيرة دخول.ويأتي هذا الإجراء بعد أن تبنى مجلس الاتحاد الأوربي توصية في أواخر الشهر الماضي بشأن الرفع التدريجي للحظر المؤقت على السفر غير الضروري إلى المنطقة.وأصدر المجلس قائمة من 14 دولة، تشمل كوريا الجنوبية، والتي سيسمح لمواطنيها بدخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 دولة، إلى جانب أربع دول أخرى في منطقة "شنغن"، للسفر إلى أوربا بدون تأشيرة.