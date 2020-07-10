كوريا تقدم كمامات بنصف مليون دولار إلى إندونيسيا

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قدمت كوريا الجنوبية 625 ألف كمامة تقدر قيمتها بحوالي 500 ألف دولار، إلى إندونيسيا.وصرحت السفارة الكورية لدى إندونيسيا أمس الاثنين بأنه تم تسليم 500 ألف كمامة من إجمالي عدد الكمامات المقدمة لإندونيسيا، إلى الوكالة الوطنية الإندونيسية للوقاية من الكوارث.أما الكمية المتبقية البالغة 125 ألفا، فسوف يتم تسليمها للجانب الإندونيسي قريبا.وقال السفير الكوري لدى جاكارتا "كيم تشانغ بوم" إن الكمامات المقدمة سيتم استخدامها للكوادر الطبية في إندونيسيا، مؤكدا على أن الحكومة الكورية سوف تتعاون تعاونا وثيقا مع نظيرتها الإندونيسية لمكافحة فيروس كورونا.وقد قدمت الحكومة الكورية في شهر أبريل الماضي للوكالة الوطنية الإندونيسية للوقاية من الكوارث ما قيمته 500 ألف دولار من المعدات الطبية، منها 300 وحدة من معقمات الرش الطبية، و32 ألفا ومائتي وحدة من أدوات اختبار تضخيم الجينات.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإندونيسي "جوكو ويدودو" يوم الحادي والعشرين من أبريل الماضي تعهد فيها بتقديم مساعدات إنسانية إضافية لإندونيسيا.