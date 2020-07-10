الرئيس يقدم شرحا للشعب عن الصفقة الكورية الجديدة

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يعقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" جلسة تقرير اليوم الأربعاء في مقر الرئاسة يقدم فيها شرحا حول الصفقة الجديدة التي ستنفذها الحكومة.وسوف يؤكد الرئيس "مون" خلال الجلسة عزم الحكومة القوي على تنفيذ الصفقة الكورية الجديدة الممزوجة بين الصفقتين الجديدتين الخضراء والرقمية، من أجل التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا.وسيقدم كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" ورئيس اللجنة السياسية للحزب الديمقراطي الحاكم "تشو جونغ شيك" شرحا حول المشروعات الرئيسية ضمن الصفقة الجديدة وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى إصلاح النظام اللازم لتنفيذ الصفقة الجديدة.وسوف يشارك في جلسة اليوم عدد من الممثلين عن قطاعي الأعمال والعمال، بمن فيهم رئيس غرفة التجارة والصناعة "بارك يونغ مان"، ورئيس اتحاد التجارة "كيم يونغ جو"، ورئيس اتحاد أصحاب الأعمال "سون كيونغ شيك"، ورئيس الاتحاد المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة "كيم كي مون"، ورئيس اتحاد نقابات العمال "كيم دونغ ميونغ".