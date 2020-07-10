انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر في كوريا الجنوبية

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بلغ 33 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 13 ألفا و512 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الـ33 الجديدة: 14 حالة محلية المصدر، منها 7 حالات في سيول، 4 حالات في مقاطعة كيونغ كي، وحالتان في مقاطعة شمال تشولا، وحالة واحدة في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ، فيما بلغ عدد المصابين الجدد لدى الوافدين من الخارج 19 شخصا.وقال المركز إن عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر شهد انخفاضا ليقل عن 20 حالة منذ بداية هذا الأسبوع، بعد أن تجاوز 20 حالة الأسبوع الماضي.وسيتم توسيع المنشآت المؤقتة للحجر الصحي الانعزالي لتستوعب المزيد من المصابين من الوافدين من الخارج الذين شهد عددهم زيادة في الآونة الأخيرة.