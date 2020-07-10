الرئيس مون يؤكد أن الصفقة الكورية الجديدة إعلان عن تحول كبير لكوريا

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أن الصفقة الكورية الجديدة عبارة عن إعلان عن تحول كبير لكوريا الجنوبية التي تمضى قدما نحو أن تصبح دولة رائدة.جاء ذلك في جلسة تقرير للشعب حول الصفقة الكورية الجديدة عقدت اليوم الثلاثاء في مقر الرئاسة، حيث قدم الرئيس "مون" شرحا حول المشروعات العشرة الرئيسية ضمن الصفقة الجديدة، بما فيها سد البيانات، وحكومة الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الطبية الذكية، والطاقة الخضراء، والتنقلات المستقبلية الخضراء الصديقة للبيئة.وأضاف أنه سيتم ضخ 68 تريليون وون حتى عام 2022، و160 تريليون وون حتى عام 2025 في تنفيذ المشروعات ضمن الصفقة الجديدة.وقال إنه سيتم خلق 890 ألف وظيفة جديدة حتى عام 2022، ومليون و900 ألف وظيفة جديدة حتى عام 2025.وتعهد الرئيس "مون" ببذل الجهود لتوسيع الأمن الوظيفي على مراحل، وإلغاء المعايير الخاصة بدعم الأسر حتى عام 2022، وتطبيق تجريبي لنظام الإعانات المرضية.وأكد أن الحكومة ستقوم بتوسيع التحفيز المالي وزيادة الاستثمارات للمستقبل، مشيرا إلى أن الشعب سيشهد التغيرات التي ستحدث خلال فترة رئاسته.وكان الرئيس "مون" قد كشف عن مبادرة "الصفقة الكورية الجديدة" في الاجتماع الاقتصادي الطارئ الذي عقد يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الماضي من أجل التغلب على تداعيات فيروس كورونا.