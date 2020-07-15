النيابة تشكل لجنة خارجية للبحث في قضية التواطؤ مع وسائل الإعلام

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قررت النيابة العامة إنشاء لجنة مراجعة خارجية في وقت لاحق من هذا الشهر للبحث في قضية التواطؤ المزعوم مع وسائل الإعلام. ووفقا لمصادر في النيابة العامة، أمس الثلاثاء، قرر مكتب المدعي العام الأعلى عقد اجتماع للجنة المراجعة يوم الجمعة القادم بناء على طلب من "لي تشول"، الذي أثار ادعاء التواطؤ. وقد زعم "لي"، وهو الرئيس السابق لشركة الاستثمار "فاليو إنفستمنت كوريا"، أن مراسل القناة "إيه" السابق "لي دونغ جيه" قد تواطأ مع "هان دونغ هون" رئيس النيابة المقرب من المدعي العام "يون صوك يول"، في الضغط عليه للحصول على قائمة بأسماء السياسيين الذين اتُهمت شركته بتأييدهم. ويقضي رجل الأعمال حاليا عقوبة السجن منذ أن أدين بالاحتيال في عام 2018، وحكمت عليه محكمة الاستئناف بالسجن لمدة 12 سنة في العام الماضي. وقال مكتب المدّعي العام إنه أخطر أيضا الصحفي "لي" ورئيس النيابة السابق "هان" بأنه سيُسمح لهما بحضور اجتماع لجنة المراجعة لعرض آرائهما. وتتألف اللجنة من 15 شخصا تم اختيارهم عشوائيا من قبل مكتب المدعي العام من مجموعته المكونة من 150 خبيرا في مجالات القانون والتخصصات الأكاديمية الأخرى والصحافة، والمجموعات المدنية والثقافية. ويذكر أن قضية التواطؤ هذه تمثل الفصل الأخير في الصراع طويل الأمد على السلطة بين وزيرة العدل "تشو مي إيه" والمدعي العام "يون صوك يول" بشأن إصلاح الادعاء.