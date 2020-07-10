كوريا تنشئ هيئة جديدة للتعامل الأفضل مع الصراع الأمريكي الصيني

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قررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تعزيز قدراتها على التعامل مع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، من خلال إنشاء هيئة مستقلة في هذا الشأن.وأعلنت الوزارة أمس الثلاثاء عن تعديل بعض القواعد بهدف تحويل فريق المساعدة التنسيقية الاستراتيجية المخصص ضمن وحدة دائمة تسمى مكتب المنسق الاستراتيجي، ليصبح هيئة مستقلة.وكان قد تم تشكيل فريق المساعدة التنسيقية الاستراتيجية في شهر يونيو الماضي بتفويض لمدة عام بعد أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.وبناء على هذا القرار، سيتم منح الهيئة الجديدة موظفين إضافيين وستُكلف بالمزيد من الواجبات بما في ذلك الردود والتحليلات والتنسيق المتعلق بالدبلوماسية التي تشمل البلدان الكبرى.ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين هما أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية، كما أنهما أكثر الدول تأثيرا في القضايا ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية.