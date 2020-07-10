الحكومة الكورية تستثمر 15 تريليون وون لإنشاء مدارس ذكية خضراء

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قررت الحكومة الكورية إعادة تشكيل أكثر من ألفي مبنى مدرسي في جميع أنحاء كوريا الجنوبية لتصبح ضمن "المدارس الذكية الخضراء"، حتى عام 2025، وذلك ضمن مبادرة الصفقة الكورية الجديدة.ووفقا لتفاصيل الخطط التي أعلنت عنها الحكومة الكورية أمس الثلاثاء، ستركز مشروعات تعزيز المدارس على تركيب المزيد من الألواح الشمسية والعوازل الحرارية الصديقة للبيئة في مواقع المدارس، وتجهيز المزيد من الفصول الدراسية بشبكات "واي فاي" وأجهزة الكمبيوتر التعليمية.وبالإضافة إلى إعادة تصميم 2890 مبنىً مدرسيا، تخطط الحكومة أيضا لتوفير 200 ألف جهاز كمبيوتر ولاب توب، و240 ألف كمبيوتر لوحي.وسوف يتم تخصيص ما مجموعه 15 تريليون وون لهذه المشروعات حتى عام 2025، ومن المتوقع أن يتم من خلالها خلق 124 ألف وظيفة.وتخطط الحكومة الكورية أيضا لضخ تريليوني وون لنقل الكابلات الكهربائية وكابلات الاتصالات الموجودة تحت الأرض بالقرب من المدارس إلى أماكن أخرى.