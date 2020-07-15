دفن بطل الحرب بيك سون يوب في مقبرة ديجون الوطنية

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أقيمت صباح اليوم الأربعاء جنازة بطل الحرب الأهلية الكورية الجنرال "بيك سون يوب" في مركز "آسان" الطبي في شرق سيول.وقالت مصادر عسكرية إنه بعد انتهاء الجنازة تم نقل رفات "بيك" إلى مقبرة ديجون الوطنية في الساعة 11:30 صباحا.وقد حضر الجنازة كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بمن في ذلك وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو"، وقائد القوات الكورية الأمريكية "روبرت أبرامز"، الذي حضر أيضا مراسم الدفن مع السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية "هاري هاريس".وأوضحت المصادر أن السلطات العسكرية قررت تقليل عدد الأشخاص الذين يحضرون مراسم الجنازة والدفن لمنع تفشي فيروس كورونا.وقد توفي "بيك"، بطل الحرب الأهلية الكورية وأول جنرال من فئة أربع نجوم في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 99 عاما.وقد أثار موته جدلا حول مكان دفنه بسبب أنشطته المزعومة المؤيدة لليابان، لكن الحكومة قررت أن يتم دفن جثمانه في المقبرة الوطنية بناء على طلب من عائلته.