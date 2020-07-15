الولايات المتحدة تتراجع عن رفض منح تأشيرات للطلاب الدوليين

Photo : YONHAP News

قررت الولايات المتحدة التراجع عن تنفيذ خطة لطرد الطلاب الدوليين المسجلين في دورات تدريبية عبر الإنترنت فقط خلال فصل الخريف.وقد قدمت جامعة "هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا اعتراضا قانونيا على هذه الخطة يوم الأربعاء الماضي، بعد يومين من إعلان إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عنها.ووفقا لتقرير نشرته قناة "بلومبلرغ" الإخبارية، أصدر "أليسون بوروز" القاضي الفيدرالي في مدينة "بوسطن" إعلانا مفاجئا عن تراجع الحكومة عن تنفيذ الخطة، موضحا أن الأطراف المعنية قد توصلت إلى قرار.وكانت وكالة الهجرة الأمريكية قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن الطلاب الأجانب الذين يحملون تأشيرات "إف-1" و"إم-1" يجب أن يغادروا إذا تم نقل جميع صفوفهم إلى الإنترنت خلال فصل الخريف. وأضافت أن الطلاب الذين يواجهون مثل هذا الوضع يجب أن يغادروا البلاد أو يتخذوا إجراءات أخرى، مثل الانتقال إلى مدرسة بتعليم شخصي، للبقاء في وضع قانوني.وقد دفع القرار جامعة "هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا إلى اتخاذ خطوة قانونية، مدعوميْن بحوالي 200 جامعة وكلية وشركة كبرى لتكنولوجيا المعلومات.