وزارة الخارجية الأمريكية تعرب عن تعازيها في وفاة الجنرال بيك سون يوب

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء عن تعازيها لكوريا الجنوبية في وفاة بطل الحرب الأهلية الكورية "بيك سون يوب".وقالت المتحدثة باسم الوزارة "مورغان أورتاغوس" في بيان صحفي إن الولايات المتحدة تتقدم بخالص تعازيها لشعب كوريا الجنوبية في وفاة الجنرال "بيك سون يوب".وأضافت المتحدثة أن "بيك" بصفته أول جنرال من فئة أربع نجوم في كوريا، فإن خدمته لبلاده في الحرب الأهلية الكورية كانت رمزا للنضال من أجل الحرية والديمقراطية، وهي القيم التي تستمر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في التمسك بها اليوم.وقالت إنه خلال عمله كدبلوماسي ورجل دولة، خدم الجنرال "بيك" بلاده بامتياز كبير وساعد في تشكيل التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وأشارت إلى أنه بناءً على روح التضحية المشتركة بين البلدين الحليفين، فإن الولايات المتحدة تعرب عن تعاطفها العميق وامتنانها لخدماته.كما قدم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي تعازيه يوم الأحد في منشور على تويتر.