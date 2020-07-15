الولايات المتحدة تستأنف خدمات التأشيرة قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم سوف تستأنف قريبا خدمات التأشيرة الروتينية.وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت هذه الخدمات حول العالم يوم 20 مارس في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأبلغت الخارجية الأمريكية "كي بي إس" أمس الثلاثاء بأن استئناف خدمات التأشيرة الروتينية سيتم على أساس كل عرض على حدة، بالتوازي مع توجهها المتمثل في "الدبلوماسية القوية" لإعادة القوى العاملة إلى منشآتها بأمان.ومع ذلك، قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع الإعلان عن موعد محدد لاستئناف كل خدمات التأشيرة.ومن ناحية أخرى، قالت قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية إنه حتى بعد استئناف الخدمات، فإن السفر من أكثر من عشرين دولة إلى الولايات المتحدة سيستمر محظورا بموجب الإعلانات الرئاسية من قبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".