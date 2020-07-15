الأحزاب السياسية تتفق على جدول أعمال الدورة البرلمانية الإضافية

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اتفقت الأحزاب السياسية الكورية أخيرا على الجدول الزمني للدورة البرلمانية غير العادية في شهر يوليو.وأصدر زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون"، ونظيره من حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "جو هو يونغ"، بيانا بشأن هذا الاتفاق أمس الثلاثاء بعد أن عقدا اجتماعا لبحث هذا الموضوع.وقد اتفق الجانبان على عقد حفل يوم الغد الخميس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحادية والعشرين، وهو ما سيكون بعد 45 يوما من انطلاقها.وقد أقيم أول حفل من هذا القبيل في عام 1987.وسوف يلقي الرئيس "مون جيه إين" خطابا في هذا الحدث، كما سيلقي زعماء التكتلات البرلمانية كلمات أيضا يوميْ الاثنين والثلاثاء القادمين.وسوف يعقد البرلمان بعد ذلك جلسة استجواب لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء، ثم جلسات عامة في 30 يوليو و4 أغسطس، للبت في مشروعات القوانين المعلقة.