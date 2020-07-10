كوريا تخسر المزيد من الوظائف للشهر الرابع بسبب جائحة كورونا

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فقدت كوريا الجنوبية المزيد من الوظائف في شهر يونيو الماضي، للشهر الرابع على التوالي، نتيحة للتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين الشهر الماضي قد بلغ 27 مليونا و50 ألفا، بانخفاض مقداره 352 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبذلك يكون عدد الوظائف قد انخفض لمدة أربعة أشهر متتالية منذ شهر مارس. ويعد هذا الانخفاض هو الأول من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية، عندما ظلت كوريا تفقد وظائف في الفترة من أكتوبر 2009 وحتى يناير 2010.كما انخفض معدل التوظيف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 1,2% على أساس سنوي، ليصل إلى 60,4% الشهر الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ عشر سنوات.وانخفض أيضا عدد السكان النشطين اقتصاديا بمقدار 262 ألفا على أساس سنوي ليصل إلى 28,2 مليون شخص. وبلغ عدد السكان غير النشطين اقتصاديا، أي الأشخاص القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم البحث عن عمل، 16,49 مليون شخص، بزيادة 542 ألفا على أساس سنوي. وارتفع معدل البطالة في البلاد بنسبة 0,3% ليصل إلى 4,3%، مسجلا بذلك أعلى مستوياته في أشهر يونيو منذ عام 1999.