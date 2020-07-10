الحكومة الكورية تعرب عن قلقها من تدهور التوظيف في الصناعة التحويلية

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صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأن شهر يونيو الماضي شهد بعض التعافي في التوظيف، معربا في الوقت نفسه القلق من تدهور حجم التوظيف في الصناعة التحويلية وغيرها.جاء ذلك في مقال كتبه اليوم عبر فيسبوك، حيث أشار إلى انخفاض عدد الحاصلين على فرص عمل في شهر يونيو الماضي بـ352 ألف شخص بالمقارنة مع قبل عام واحد، وقال إنه يشعر بالقلق الكبير مرة أخرى تجاه معاناة الكثيرين من صعوبات نتيجة لانخفاض عدد فرص العمل.لكنه اشار أيضا إلى أن هناك علامات على تعافي سوق العمل، موضحا أن حجم الانخفاض في التوظيف قد قل للشهر الثاني على التوالي بالمقارنة مع العام الماضي، حيث إن عدد الحاصلين على فرصة عمل في شهر أبريل الماضي انخفض بـ476 ألفا، وفي مايو بـ392 ألف شخص، وفي يونيو بـ352 ألف شخص بالمقارنة، مع العام الماضي.وفسر "هونغ" هذا الانخفاض بأنه يدل على تحسن خلال شهرين متتاليين بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، رغم سوء الأوضاع، وقال إن عدد المتوقفين عن العمل بشكل مؤقت انخفض كثيرا ليبلغ 730 ألف شخص في الشهر الماضي بعد أن كان قد تجاوز مليونا و600 ألف شخص.وأعرب عن القلق من توسع حجم الانخفاض في التوظيف في قطاع الصناعة التحويلية، مشيرا إلى انخفاض عدد الحاصلين على فرص عمل في هذا القطاع بـ57 ألف شخص في شهر مايو الماضي، وبـ65 ألف شخص في شهر يونيو، بالمقارنة مع قبل عام واحد.وفيما يتعلق بانخفاض نسبة توظيف الشباب بـ2.4% في مايو، وبـ2.5% في يونيو، قال إنه من المؤسف تباطؤ التعافي في توظيف الشباب الذين يتعرضون كثيرا لتداعيات جائحة كورونا بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى.وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المحلية تسجل تعافيا تدريجيا من تداعيات الجائحة منذ شهر أبريل الماضي، موضحا أن الحكومة الكورية ستزيد من سرعة تنفيذ مشروعات الميزانية الإضافية الثالثة بما فيها مشروع خلق 575 ألف فرصة عمل ودعم التعافي في فرص العمل في القطاع الخاص، إلى جانب مشروع الصفقة الجديدة الكورية وتطبيق نظام تأمين التوظيف على جميع الكوريين على مراحل.