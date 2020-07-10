بلدية سيول تخطط لإجراء تحقيقات في شكوى التحرش ضد عمدتها الراحل

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قالت بلدية سيول في تصريحات أدلت بها اليوم إنها ستجري تحقيقات في شكوى التحرش الجنسي ضد عمدتها الراحل "بارك وون سون".وفي هذا السياق، تنوي البلدية إنشاء فريق مشترك للتحقيقات مكون من أعضاء من القطاعين العام والخاص، بمشاركة خبراء خارجيين من الجماعات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها، بحيث يتم ضمان عدالة وموضوعية التحقيقات.وأضافت البلدية أنها ستتفاوض مع الجماعات النسائية وغيرها حول تفاصيل إدارة وجدول أعمال الفريق.وقال "هوانغ إين شيك" الناطق باسم البلدية إن البلدية ستضع أولوية عليا للحد من تكبد الموظفة التي تقدمت بالشكوى أضرارا إضافية، كما أوضح أنه في حالة التأكد من وقوع أضرار إضافية داخل البلدية فسوف يتم فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.وبالإضافة إلى ذلك، قال إن البلدية ستقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة الفعالة والكافية إلى تلك الموظفة المتضررة حتى تعود إلى حياتها العادية، وتعهد بإخضائها لبرامج خاصة للتعافي على المستويات الجسمانية والنفسية والعاطفية، بما في ذلك تلقي استشارات وعلاج نفسي من قبل خبراء.وأضاف أن بلدية سيول ستسعى إلى تهدئة الجو العام حتى يتمكن موظفوها من تجاوز الاضطرابات والتداعيات الناتجة عن غياب العمدة الذي لم يسبق له مثيل، والتركيز على أعمالهم بثبات.ومن ناحية أخرى، قدم "لي هيه تشان" زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم اعتذارا بنفسه عن قضية اتهام عمدة سيول الراحل " بارك وون سون"، بالتحرش الجنسي.جاء ذلك في اجتماع للجنة العليا للحزب عقد اليوم، حيث قال إنه يشعر بالمسؤولية التامة ويقدم اعتذارا كبيرا إلى السيدة المتضررة.