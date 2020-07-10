ارتفاع أسعار الصادرات للشهر الثاني على التوالي في يونيو

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ارتفعت أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية خلال شهر يونيو الماضي متأثرة بارتفاع أسعار النفط الدولية، وذلك للشهرين متتاليين.وقال تقرير حول مؤشرات أسعار الصادرات والواردات أصدره البنك المركزي الكوري إن أسعار الصادرات في شهر يونيو الماضي ارتفعت بـ0.3% بالمقارنة مع الشهر السابق لتواصل ارتفاعها الذي بدأ في شهر مايو.الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع هوالأول من نوعه منذ الارتفاع الذي حدث فيما بين شهريْ فبراير ومايو من العام الماضي.وأضاف التقرير أن أسعار منتجات الفحم والنفط ارتفعت بنسبة 25.7% مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصادرات من المنتجات المصنعة بـ0.3%.ومع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام الوون الكوري، انخفضت أسعار أجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والضوئية بـ1.7 %.أما أسعار الصادرات مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق فقد انخفضت بـ6 % وهو انخفاض للشهر الثالث عشر على التوالي.وأوضح مسؤول في البنك المركزي أن ارتفاع اسعار النفط العالمية لشهرين متتاليين مع توقف اتجاه التعافي في أسعار أشباه الموصلات، قد أسفر عن ارتفاع أسعار الصادرات في شهر يونيو الماضي بالمقارنة مع الشهر الأسبق. وقال إنه رغم الانخفاض في أسعار الصادرات من أشباه الموصلات في الشهر الماضي لشهرين متتاليين فإن حجم الانخفاض بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق أقل بكثير، موضحا أن أوضاع تهدئة تداعيات جائحة كورونا ستؤثر كثيرا على احتمال التعافي في أشباه الموصلات خلال النصف الثاني من هذا العام.ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الواردات بـ2.5% في الشهر الماضي بالمقارنة مع شهر مايو الماضي نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، لتسجل ارتفاعا لشهرين متتاليين أيضا.