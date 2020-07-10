22 % انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية في كوريا بسبب كورونا

Photo : YONHAP News

انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية بنسبة زادت عن 22% خلال النصف الأول من هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 7 مليارات و660 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض بـ22.4 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وحسب معيار وصول الاستثمار الفعلي، انخفض الحجم بـ23.9 %، لتصل قيمته إلى 4 مليارات و700 مليون دولار.وأوضح مسؤول في الوزارة أن كوريا بدأت تتأثر فعليا بانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لحظر التنقل بين الحدود وزيادة حالة الغموض المستقبلي إزاء تفشي جائحة كورونا المميتة. لكن درجة الانخفاض في كوريا كانت أقل نسبيا من الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، حيث انخفض حجم الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بـ35.5%، وفي اليابان بـ80.9%.وأرجعت الوزارة سبب قلة الانخفاض في كوريا إلى استمرار الاستثمارات في الصناعات المتقدمة مثل المواد وقطع الغيار والأجهزة ومراكز البحث والتطوير لمكافحة فرض الحكومة اليابانية قيودا على صادراتها إلى كوريا.