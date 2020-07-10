دار سيجونغ تستأنف إرسال مدرسين للغة الكورية إلى الخارج

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صرحت مؤسسة دار سيجونغ اليوم بأنها سوف تستأنف إرسال مدرسين للغة الكورية إلى الخارج بعد أن كانت قد توقفت عن ذلك بسبب تفشي جائحة كورونا.وفي هذا السياق، سترسل المؤسسة 21 مدرسا إلى 20 فرعا في 15 دولة في جنوب شرق آسيا وجنوب غرب آسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا.ومن المقرر أن يقوم أولئك المدرسون بتدريس اللغة الكورية والأعمال الإدارية المدرسية إلى جانب تطوير مناهج التعليم المناسبة للدول التي يعملون فيها.وسمحت المؤسسة الكورية للمدرسين بإلقاء محاضرات عبر الإنترنت في كوريا في حالة استحالة الدخول إلى تلك الدول بسبب الجائحة.ومن أجل ضمان صحة وسلامة أولئك المدرسين، ستقدم المؤسسة خدمة إدارة الأمن الطارئة على مدار الساعة، وتأمين المدرس المسافر، إلى جانب توفير الكمامات والمعقمات الوقائية.ومن المتوقع أن تتلقى المؤسسة طلبات من قبل حاملي الشهادات المؤهلة لتدريس اللغة الكورية عبر نظام اختيار المدرسين الوطني، وذلك حتى يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر، بحيث تختار المدرسين بعد إجراء لقاءات شخصية معهم.ومن المتوقع أن يعمل هؤلاء المدرسون المختارون في البلدان المخصصة لهم بدءا من شهر سبتمبر القادم وحتى الثلاثين من شهر يونيو من عام 2022.