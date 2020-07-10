بومبيو يقول إن ترامب يريد عقد قمة أخرى مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الأربعاء إن الرئيس "دونالد ترامب" سيعقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، فقط إذا كان من الممكن أن يحرز الجانبان "تقدما حقيقيّا".وقالت وكالة "رويترز" إن "بومبيو" أدلى بهذه التصريحات خلال ندوة عبر الفيديو نظمتها صحيفة "ذا هيل" المتخصصة في الشؤون السياسية، وذلك ردّا على سؤال حول إمكانية عقد قمة بين الجانبين خلال هذا العام.وقال "بومبيو" إن الولايات المتحدة تقترب من إجراء الانتخابات الرئاسية، وأن الكوريين الشماليين أرسلوا إشارات متضاربة، لكن الرئيس "ترامب" يريد المشاركة في قمة إذا كان هناك احتمال كافٍ أن يتمكن الجانبان من إحراز تقدم حقيقي لتحقيق النتائج التي تم تحديدها في القمة الأولى في سنغافوره.وقال أيضا إن الولايات المتحدة تؤمن بأهمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وأشار إلى أن الكوريين الشماليين اختاروا في هذه المرحلة عدم المشاركة في الحوار بطريقة يمكن أن تؤدي إلى حل محتمل، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تأمل في أن يغيروا رأيهم، وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى الحوار حتى يتمكن الطرفان من الوصول إلى النتيجة الصحيحة.