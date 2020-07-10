بدء الأعمال الرسمية للدورة البرلمانية الحادية والعشرين اليوم الخميس

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يبدأ البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الخميس دورته الحادية والعشرين رسميّا بحفل افتتاح.ويأتي حفل الافتتاح بعد 48 يوما من بدء الدورة، وهي أطول فترة تأخير منذ عام 1987.وسوف يلقي الرئيس "مون جيه إين" كلمة أمام البرلمان في الحفل الذي سيُعقد في الساعة الثانية من بعد الظهر.ومن المتوقع أن يدعو الرئيس إلى تعاون الأحزاب السياسية في مبادرة الصفقة الكورية الجديدة، وتمرير التشريعات المتعلقة بالاقتصاد وسوق الإسكان والعقارات، وإنشاء الوكالة المستقلة للتحقيق في فساد كبار الشخصيات العامة.وسوف يلقي رؤساء الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي، كلمات في البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.وسيتم بعد ذلك عقد جلسة استجواب لمدة 3 أيام، بدءا من الأربعاء، ثم عقد جلسات عامة في 30 يوليو و4 أغسطس، للتعامل مع التشريعات المعلقة.